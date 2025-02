Пішла в блогерство: Меган Маркл показала, який вигляд має її дошка візуалізації

Меган Маркл стала блогеркою і опублікувала черговий пост у своєму Instagram, натякнувши на перший продукт нещодавно запущеного бренду As Ever.

У четвер, 20 лютого, герцогиня Сассекська продемонструвала підписникам в Instagram свою дошку бажань, давши рідкісний погляд на свої цілі на цей рік і наголосивши на тих, яких вона вже досягла.

"Від спогадів до спогадів, які я створюю сьогодні...", — підписала пост Меган.

Одним із численних елементів дошки візуалізації є меню, написане фірмовим почерком Меган чорним чорнилом на білому папері.

"Свіжі фермерські яйця, морква двох видів, солодкі частування", — йдеться у меню.

Блог Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

На дошці візуалізації також є данина поваги її дітям, оскільки є фотографія млинця зі смішним обличчям та зелена зірка з ім'ям принца Арчі, написаним синім чорнилом, мабуть, зроблена 5-річною дитиною. Також там є фотографія павича, знак траси California State Route 33 та подарунковий сертифікат у Chez Panisee, знаменитий ресторан Еліс Вотерс у Берклі, Каліфорнія.

Поруч знаходиться шматок тканини з витканим на ньому логотипом її бренду способу життя As Ever. У вівторок, 18 лютого, Меган оголосила, що перейменує компанію з American Riviera Orchard As Ever і запустить її веб-сайт. А невдовзі після цього на герцогиню посипалися звинувачення у плагіаті. Спершу сказали, що вона скопіювала логотип одного іспанського містечка для свого бренду, а потім з'ясувалося, що назва бренду не оригінальна.

Меган Маркл / Фото: instagram.com/netflix

