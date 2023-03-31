Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Пішли додому: принцеса Стефанія виписалася з лікарні з новонародженим сином

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
335
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Пішли додому: принцеса Стефанія виписалася з лікарні з новонародженим сином

Принц Люксембургу Гійом та принцеса Стефанія / Фото: Getty Images

Щасливі батьки трохи позували для фотографів.

27 березня у принца Гійома та принцеси Стефанії народився другий син, малюка назвали Франсуа Анрі Луї Марі Гійом. Королівська родина одразу потішила зацікавлених шанувальників та підданих інформацією про ім'я та вагу дитини, а за два дні показала вже й гарні фото хлопчика.

Також на сторінці королівської родини опублікували кадри з виписки принцеси та дитини з пологового будинку. На знімках Стефанія, одягнена в біле вкорочене пальто та штани, несла на руках закутаного малюка.

Забирати жінку додому її чоловік принц Гійом прийшов із їхнім старшим сином – принцом Шарлем Люксембурзьким, якого тримав на руках.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
335
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація