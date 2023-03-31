Пішли додому: принцеса Стефанія виписалася з лікарні з новонародженим сином

27 березня у принца Гійома та принцеси Стефанії народився другий син, малюка назвали Франсуа Анрі Луї Марі Гійом. Королівська родина одразу потішила зацікавлених шанувальників та підданих інформацією про ім'я та вагу дитини, а за два дні показала вже й гарні фото хлопчика.

Також на сторінці королівської родини опублікували кадри з виписки принцеси та дитини з пологового будинку. На знімках Стефанія, одягнена в біле вкорочене пальто та штани, несла на руках закутаного малюка.

Забирати жінку додому її чоловік принц Гійом прийшов із їхнім старшим сином – принцом Шарлем Люксембурзьким, якого тримав на руках.

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