"Пішов гризти телефонні дроти, бо в Україну приїхав Макрон": пес Патрон зінався про свою затію

Відомий пес-піротехнік пожартував про приїзд президента Франції.

Пес-сапер Патрон потішив фоловерів своєю новою світлиною, на якій він грайливо визирає з трави.

У підписі до фото пес-пустун розкрив підписникам свою затію. До Києва приїхав президент Франції Емануель Макрон, тож Патрон пожартував, що піде гризти дроти, щоб він не телефонував до кремлівсього "фюрера".

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Це я з трави видивляюсь, хто це такий гарненький на мене дивиться. А це ж ти! Пішов гризти телефонні дроти, бо в Україну приїхав @emmanuelmacron, а в нього є деякі проблеми з нестримним бажанням телефонувати одній нешанованій людинці", - написав собака.

А ще Патрон продовжує свою рубрику "Навчання мінної безпеки". Цього разу в акаунті пса з'явилося відео, на якому друг Патрона – піротехнік ДСНС Василь Хміль – розповідає про фугасну протипіхотну міну, які у народі називають "метеликами" чи "пелюстки". Василь зазначив, якщо ви знайшли подібну міну, то ні в якому разі не підходьте до неї, не чіпайте, повідомте людей про небезпеку і зателефонуйте 101.

Минулого разу друг Патрона розповів про вибухові елементи касетних снарядів.

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