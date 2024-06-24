Пішов у відрив: шанувальники сфотографували, як принц Вільям запалював на концерті Тейлор Свіфт у Лондоні

Принц Уельський відвідав лондонський концерт співачки на стадіоні Вемблі та взяв із собою старших дітей.
В Instagram принц публікував фотографії, які зробив за лаштунками з артисткою. Тейлор Свіфт також запостила селфі з Вільямом, якому цього дня виповнилося 42 роки і його старшими дітьми – принцесою Шарлоттою та принцом Луї.
У TikTok поділилися роликом, де видно, як принц Уельський пішов у відрив. До речі, на концерті Свіфт окрім дітей до Вільяма приєдналася його кузина Зара Тіндалл, її чоловік Майк та доньки Міа та Лена. Танцювали вони під пісню Shake It Off.
@windsxrs The Prince of Wales і Zara Tindall був байдуже до "Shake It Off" в Taylor Swift в останній день в Wembley Stadium. kkinldn- TikTok | | #royalfamily #royals #princeofwales #princewilliam #windsxrs #taylorswift #theerastour #erastour #theprinceofwales #taylorswifttheerastour #zaratindall ♬ original sound -
А вранці у день концерту співачки королівський оркестр виконав хіт Тейлор Свіфт біля Букінгемського палацу. Багато хто подумав, що це на честь дня народження принца Вільяма, але виявилося, що так Британія вітала артистку зі США.
Читайте також:
- Все як 25 років тому: щасливі Шарлотта та Джордж нагадали своїх тіток на концерті Spice Girls
- Вийшло не гірше, ніж у Versace: дівчина створила своїми руками приголомшливе боді, як у Тейлор Свіфт
- Забула про свій же лайфгак: Зара Тіндал застрягла підборами в траві