Пішов у відрив: шанувальники сфотографували, як принц Вільям запалював на концерті Тейлор Свіфт у Лондоні

Принц Уельський відвідав лондонський концерт співачки на стадіоні Вемблі та взяв із собою старших дітей.

В Instagram принц публікував фотографії, які зробив за лаштунками з артисткою. Тейлор Свіфт також запостила селфі з Вільямом, якому цього дня виповнилося 42 роки і його старшими дітьми – принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

У TikTok поділилися роликом, де видно, як принц Уельський пішов у відрив. До речі, на концерті Свіфт окрім дітей до Вільяма приєдналася його кузина Зара Тіндалл, її чоловік Майк та доньки Міа та Лена. Танцювали вони під пісню Shake It Off.

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