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Пішов у відрив: шанувальники сфотографували, як принц Вільям запалював на концерті Тейлор Свіфт у Лондоні

Пішов у відрив: шанувальники сфотографували, як принц Вільям запалював на концерті Тейлор Свіфт у Лондоні

Тейлор Свіфт і принц Вільям з дітьми Джорджем та Шарлоттою / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Принц Уельський відвідав лондонський концерт співачки на стадіоні Вемблі та взяв із собою старших дітей.

В Instagram принц публікував фотографії, які зробив за лаштунками з артисткою. Тейлор Свіфт також запостила селфі з Вільямом, якому цього дня виповнилося 42 роки і його старшими дітьми – принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

У TikTok поділилися роликом, де видно, як принц Уельський пішов у відрив. До речі, на концерті Свіфт окрім дітей до Вільяма приєдналася його кузина Зара Тіндалл, її чоловік Майк та доньки Міа та Лена. Танцювали вони під пісню Shake It Off.

@windsxrs The Prince of Wales і Zara Tindall був байдуже до "Shake It Off" в Taylor Swift в останній день в Wembley Stadium. kkinldn- TikTok | | #royalfamily #royals #princeofwales #princewilliam #windsxrs #taylorswift #theerastour #erastour #theprinceofwales #taylorswifttheerastour #zaratindall ♬ original sound -

А вранці у день концерту співачки королівський оркестр виконав хіт Тейлор Свіфт біля Букінгемського палацу. Багато хто подумав, що це на честь дня народження принца Вільяма, але виявилося, що так Британія вітала артистку зі США.

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