Пішов з життя улюбленець Джилл і Джо Байденів: подружжя поділилося зворушливим знімком

Тільки вчора ми згадували, як сильно перша леді США Джилл Байден любить своїх собак-вівчарок.

А вночі з'явилося повідомлення про те, що помер їхній пес на ім'я Чемпіон. Подружжя Байденів опублікували фотографію улюбленця в Instagram і написали зворушливий пост про нього:

Майор і Чемп / Associated Press

"Сьогодні у нас важко на серці, коли ми повідомляємо вам, що наша улюблена німецька вівчарка Чемпіон мирно померла вдома. Він був нашим постійним і улюбленим супутником протягом останніх 13 років, і його обожнювала вся сім'я Байденів. Навіть коли сили Чемпа в останні місяці його життя пішли на спад, коли ми входили в кімнату, він відразу ж підтягувався, постійно виляючи хвостом, і притискався до нас, щоб йому почухали вухо або потерли живіт. Де б ми не були, він хотів бути з нами, і все відразу ставало краще, коли він був поруч з нами. Найбільше він любив згорнутися калачиком у наших ніг перед вогнем в кінці дня, приєднуватися до нас на зборах або зіграти в саду Білого дому. У молодості він був щасливий, ганяючись за м'ячами для гольфу на галявині перед військово-морською обсерваторією або ганяючись, щоб зловити наших онуків, коли вони бігали по нашому задньому дворі в Делавері. В наші найрадісніші моменти і в наші найбільш убиті горем дні він був поруч з нами, чуткий до кожного нашого невисловленого почуття і емоції. Ми любимо нашого милого, доброго хлопчика і завжди будемо за ним сумувати ", — свідчить підпис під знімком Чемпіона.

Нагадаємо, вчора ми писали, що у 70-річної Джилл в гардеробі є навіть ексклюзивна коричнева сумка від бренду Valentino з портретами її улюблених вівчарок. Принт наносився на виріб вручну ілюстратором Ріккардо Кузімано. Також на сумці намальована велика літера J, з якої починається ім'я першої леді (Jill Biden).

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Стиль Джилл Байден - нової першої леді США (18 фото)

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