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Пішов зворотний відлік: Instagram королеви Єлизавети II анонсував цікаву акцію

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Пішов зворотний відлік: Instagram королеви Єлизавети II анонсував цікаву акцію

Королева Єлизавета II на святкуванні дня Канади у 2010 році / Getty Images

Велика Британія та весь світ готуються відсвяткувати платиновий ювілей правління королеви Єлизавети ІІ.

До кульмінації святкування 70-річного платинового ювілею правління залишилося рівно 70 днів. У зв'язку з цим офіційний Instagram Букінгемського палацу вигадав цікаву акцію. Починаючи від сьогоднішнього, дня щодня протягом наступних 70-ти днів у блозі королеви публікуватимуть "фото дня", кожне з яких представлятиме один із років 70-річного правління Її Величності.

На опублікованому сьогодні фото королева відкриває монументальний знак на честь закінчення будівництва нового автомобільного мосту через Темзу у Дартфорді, Кент.

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