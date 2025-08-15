ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
6851
1 хв

Після 13 років шлюбу: єдина донька Джо та Джилл Байденів подала на розлучення і звинуватила чоловіка у зраді

У сім'ї колишнього президента вирують пристрасті. Дочка президента вирішила не приховувати причину розлучення.

Юлія Каранковська
Ешлі Байден

Ешлі Байден / © Associated Press

Дочка колишнього президента США Джо Байдена і колишньої першої леді Джилл Байден — Ешлі - у понеділок подала до суду загальної юрисдикції Філадельфії позов про розірвання 13-річного шлюбу з Говардом Крейном — отоларингологом і пластичним хірургом.

Перед подачею заяви про розлучення 44-річна Ешлі опублікувала в Instagram Stories фотографії, зроблені папараці, на яких був зображений її чоловік із коханкою.

«Мій чоловік і його дівчина тримаються за руки ❤️», — написала вона під фотографією, але потім фото видалила, повідомляє Page Six.

Джилл Байден, дружина Джо Байдена (у центрі), позує на тлі Тадж-Махала з донькою Ешлі та зятем Говардом Девідом Крейном / © Associated Press

Ешлі та Говард познайомилися 2010 року завдяки старшому братові Ешлі, покійному Бо Байдену. Вони одружилися в червні 2012 року в Делавері, після того, як Крейн освідчився їй на заході сонця на скелі в Біг-Сурі в Каліфорнії. Наречена була вбрана на вінчанні у зшиту на замовлення сукню силуету «русалка» від Vera Wang. Дітей у пари не було.

Джилл, Ешлі та Джо Байден / © Getty Images

