Після 13 років шлюбу: єдина донька Джо та Джилл Байденів подала на розлучення і звинуватила чоловіка у зраді
У сім'ї колишнього президента вирують пристрасті. Дочка президента вирішила не приховувати причину розлучення.
Дочка колишнього президента США Джо Байдена і колишньої першої леді Джилл Байден — Ешлі - у понеділок подала до суду загальної юрисдикції Філадельфії позов про розірвання 13-річного шлюбу з Говардом Крейном — отоларингологом і пластичним хірургом.
Перед подачею заяви про розлучення 44-річна Ешлі опублікувала в Instagram Stories фотографії, зроблені папараці, на яких був зображений її чоловік із коханкою.
«Мій чоловік і його дівчина тримаються за руки ❤️», — написала вона під фотографією, але потім фото видалила, повідомляє Page Six.
Ешлі та Говард познайомилися 2010 року завдяки старшому братові Ешлі, покійному Бо Байдену. Вони одружилися в червні 2012 року в Делавері, після того, як Крейн освідчився їй на заході сонця на скелі в Біг-Сурі в Каліфорнії. Наречена була вбрана на вінчанні у зшиту на замовлення сукню силуету «русалка» від Vera Wang. Дітей у пари не було.