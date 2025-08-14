Після чуток про новий роман: данського принца Крістіана зазнімкували на службі

Принц Крістіан / © Getty Images

Данський принц Крістіан бере участь у курсах підготовки лейтенантів Збройних сил Данії у казармах гусарської гвардії Антворків у Слагельсі.

19-річний принц Крістіан був заскочений разом зі своїми однокурсниками у камуфляжній військовій формі та з традиційним чорним беретом. Молодий спадкоємець престолу ще не приєднався до своєї сім’ї в літній резиденції в замку Граастен, яка розташована в Південній Ютландії, але пізніше, ймовірно, зробить це.

Принц Крістіан / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно в пресі з’явилася інформація про те, що Крістіан перебуває у стосунках з Еммою Нюгор Фрітцен — дочкою партнера McKinsey & Company — однією з найвпливовіших і найпрестижніших у світі фірм стратегічного консалтингу. Кажуть, вона ділилася у Instagram фото з принцом, на якому вони цілувалися під час відпочинку на музичному фестивалі. Але пізніше знімок був видалений.