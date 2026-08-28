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Після дев’яти років разом: якими були заручини короля Норвегії Гаральда і його коханої Соні
19 березня 1968 року було офіційно оголошено про заручини кронпринца Норвегії Гаральда та Соні Гаральдсен. На той момент від їхнього знайомства минуло дев’ять років.
Гаральд і Соня познайомилися 1959 року на вечірці. Вони були у стосунках дев’ять років і кронпринц хотів одружитися із Сонею, яка не походила з королівської чи аристократичної родини, але не мав схвалення батьків. Такий шлюб був нетиповим для тогочасної монархії та став відступом від традиційної практики.
Рішення про шлюб спадкоємця престолу потребувало офіційної згоди короля. І Гаральд чітко дав зрозуміти своєму батькові, королю Олаву V, що залишиться неодруженим довічно, якщо не зможе одружитися з коханою. Це фактично поклало б кінець правлінню його родини, а ймовірно, і монархії в Норвегії, оскільки Гаральд був єдиним спадкоємцем престолу.
Перед тим як надати свою згоду на шлюб, король Олаф V провів консультації з прем’єр-міністром, членами уряду, президентом Стортингу та лідерами парламентських політичних партій. Таким чином 19 березня президент Стортингу Бернт Інгвальдсен оголосив у парламенті повідомлення від короля Олафа V:
«Пане президенте, шановні члени Стортингу, з радістю повідомляю вам, що сьогодні, після консультацій із прем’єр-міністром, членами уряду, вами, пане президенте, та лідерами парламентських політичних партій, я дав свою згоду на те, щоб мій дорогий син, кронпринц Гаральд, узяв за дружину міс Соню Гаральдсен, доньку покійного пана Карла Августа Гаральдсена та пані Дагні Гаральдсен, уродженої Ульріксен».
Після офіційного оголошення на громадських будівлях по всій країні були підняті прапори на честь заручин.
Весілля кронпринца Гаральда та Соні Гаральдсен відбулося 29 серпня 1968 року в Ослоському кафедральному соборі. Пара прожила у шлюбі 58 років і народила двох дітей.