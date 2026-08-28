Після дев’яти років разом: якими були заручини короля Норвегії Гаральда і його коханої Соні

Гаральд і Соня у день заручин, 1968 рік / © Getty Images

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Гаральд і Соня познайомилися 1959 року на вечірці. Вони були у стосунках дев’ять років і кронпринц хотів одружитися із Сонею, яка не походила з королівської чи аристократичної родини, але не мав схвалення батьків. Такий шлюб був нетиповим для тогочасної монархії та став відступом від традиційної практики.

Рішення про шлюб спадкоємця престолу потребувало офіційної згоди короля. І Гаральд чітко дав зрозуміти своєму батькові, королю Олаву V, що залишиться неодруженим довічно, якщо не зможе одружитися з коханою. Це фактично поклало б кінець правлінню його родини, а ймовірно, і монархії в Норвегії, оскільки Гаральд був єдиним спадкоємцем престолу.

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Гаральд і Соня у день заручин, 1968 рік / © Getty Images

Перед тим як надати свою згоду на шлюб, король Олаф V провів консультації з прем’єр-міністром, членами уряду, президентом Стортингу та лідерами парламентських політичних партій. Таким чином 19 березня президент Стортингу Бернт Інгвальдсен оголосив у парламенті повідомлення від короля Олафа V:

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«Пане президенте, шановні члени Стортингу, з радістю повідомляю вам, що сьогодні, після консультацій із прем’єр-міністром, членами уряду, вами, пане президенте, та лідерами парламентських політичних партій, я дав свою згоду на те, щоб мій дорогий син, кронпринц Гаральд, узяв за дружину міс Соню Гаральдсен, доньку покійного пана Карла Августа Гаральдсена та пані Дагні Гаральдсен, уродженої Ульріксен».

Гаральд і Соня у день заручин, 1968 рік / © Getty Images

Після офіційного оголошення на громадських будівлях по всій країні були підняті прапори на честь заручин.

Гаральд і Соня у день заручин, 1968 рік / © Getty Images

Весілля кронпринца Гаральда та Соні Гаральдсен відбулося 29 серпня 1968 року в Ослоському кафедральному соборі. Пара прожила у шлюбі 58 років і народила двох дітей.

Гаральд і Соня у день весілля, 1968 рік / © Getty Images

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