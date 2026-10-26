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Після лікування раку: колишня невістка Дональда Трампа розповіла про свій стан здоров'я
48-річна Ванесса Трамп, колишня дружина Дональда Трампа-молодшого, поділилася радісною новиною про своє здоров'я після кількох місяців лікування раку молочної залози.
Ванесса Трамп, колишня дружина старшого сина президента США Дональда Трампа, повідомила, що її останні обстеження не виявили ознак раку. Радісною новиною 48-річна жінка поділилася у зворушливому відео, яке опублікувала в Instagram її 19-річна донька Кай Трамп.
Мати й донька записали спільне відео до Місяця обізнаності про рак молочної залози, який традиційно триває у жовтні. На початку ролика Кай розповіла, що у квітні цього року її матері діагностували рак молочної залози, тому вони вирішили поділитися історією її боротьби з хворобою.
Під час розмови Ванесса повідомила, що отримала результати останніх медичних обстежень, які принесли їй довгоочікувану радісну звістку.
«Результати виявилися чистими, тож нарешті я вільна від раку», — сказала вона. Після цих слів Кай ніжно обійняла матір.
У підписі до відео дівчина пояснила, що вони вирішили публічно розповісти про пережите, щоб привернути увагу до важливості ранньої діагностики онкологічних захворювань.
До розмови також долучилася лікарка-радіологиня Ніколь Саф’є, з якою вони обговорили профілактику, раннє виявлення раку молочної залози та особливості перебігу захворювання. За словами лікарки, кожна історія боротьби з раком індивідуальна, а перебіг хвороби та її прояви можуть відрізнятися.
Кай також анонсувала повну версію розмови на своєму YouTube-каналі.
Нагадаємо, про свій діагноз Ванесса Трамп уперше публічно повідомила у травні 2026 року. Тоді вона розповіла, що лікарі виявили у неї рак молочної залози і вона разом із медичною командою працює над планом лікування.
У червні Ванесса повідомила, що відновлюється після операції та готується до другого етапу лікування. Вона також подякувала рідним і близьким за підтримку.
Ванесса Трамп була одружена з Дональдом Трампом-молодшим від 2005 до 2018 року. У колишнього подружжя п’ятеро дітей — Кай, Дональд, Трістан, Спенсер і Хлоя.
Нині Ванесса перебуває у стосунках з відомим американським гольфістом Тайгером Вудсом. Про їхній роман стало публічно відомо 2025 року.