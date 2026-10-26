Після лікування раку: колишня невістка Дональда Трампа розповіла про свій стан здоров'я

Ванесса Трамп / © Associated Press

Реклама

Ванесса Трамп, колишня дружина старшого сина президента США Дональда Трампа, повідомила, що її останні обстеження не виявили ознак раку. Радісною новиною 48-річна жінка поділилася у зворушливому відео, яке опублікувала в Instagram її 19-річна донька Кай Трамп.

Кай і Ванесса Трамп

Мати й донька записали спільне відео до Місяця обізнаності про рак молочної залози, який традиційно триває у жовтні. На початку ролика Кай розповіла, що у квітні цього року її матері діагностували рак молочної залози, тому вони вирішили поділитися історією її боротьби з хворобою.

Реклама

Під час розмови Ванесса повідомила, що отримала результати останніх медичних обстежень, які принесли їй довгоочікувану радісну звістку.

Реклама

«Результати виявилися чистими, тож нарешті я вільна від раку», — сказала вона. Після цих слів Кай ніжно обійняла матір.

У підписі до відео дівчина пояснила, що вони вирішили публічно розповісти про пережите, щоб привернути увагу до важливості ранньої діагностики онкологічних захворювань.

До розмови також долучилася лікарка-радіологиня Ніколь Саф’є, з якою вони обговорили профілактику, раннє виявлення раку молочної залози та особливості перебігу захворювання. За словами лікарки, кожна історія боротьби з раком індивідуальна, а перебіг хвороби та її прояви можуть відрізнятися.

Кай також анонсувала повну версію розмови на своєму YouTube-каналі.

Реклама

Кай і Ванесса Трамп

Нагадаємо, про свій діагноз Ванесса Трамп уперше публічно повідомила у травні 2026 року. Тоді вона розповіла, що лікарі виявили у неї рак молочної залози і вона разом із медичною командою працює над планом лікування.

У червні Ванесса повідомила, що відновлюється після операції та готується до другого етапу лікування. Вона також подякувала рідним і близьким за підтримку.

Ванесса Трамп була одружена з Дональдом Трампом-молодшим від 2005 до 2018 року. У колишнього подружжя п’ятеро дітей — Кай, Дональд, Трістан, Спенсер і Хлоя.

Нині Ванесса перебуває у стосунках з відомим американським гольфістом Тайгером Вудсом. Про їхній роман стало публічно відомо 2025 року.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів