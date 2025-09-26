Після скандалу з їхньою матір’ю: принцеси Євгенія і Беатріс з’явилися разом на публіці

Принцеса Євгенія із сестрою принцесою Беатріс / © Instagram принцеси Євгенії

Реклама

Принцеса Йоркська вийшла у світ невдовзі після скандалу, пов’язаного з її матір’ю Сарою Йоркською, з якою припинили співпрацю ціла низка благодійних організацій.

35-річна Євгенія провела захід, присвячений запуску нового проєкту з благодійною організацією The Anti-Slavery Collective, яку вона започаткувала 2017 року разом зі своєю подругою дитинства Джулією де Буанвіль.

Принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

Нова кампанія, присвячена фейковій моді, спрямована на інформування людей про зв’язок між фейковою модою та примусовою працею.

Реклама

«Anti-Slavery Collective працює над проєктом, що показує зв’язок між фейковою модою та примусовою працею. Я була дуже горда провести захід, що збігся з Генеральною Асамблеєю ООН та Тижнем клімату в Нью-Йорку, щоб запустити цей захопливий новий проєкт і пролити світло на цей маловідомий скандал, пов’язаний із правами людини», — написала принцеса у підписі до опублікованих знімків.

Принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

На одній зі світлин Євгенія заскочена зі своєю старшою сестрою Беатріс. На зустріч Євгенія приїхала у нюдовому кардигані від Massimo Dutti та спідниці від Max Mara. Вона зібрала волосся в низький пучок, зробила виразний макіяж очей і одягла сережки Sophie Lis із цільного золота з діамантами.

Її сестра Беатріс з’явилася на зустрічі у темній сорочці із вишивкою одного з її улюблених брендів ME+EM.

Принцеса Євгенія із сестрою принцесою Беатріс / © Instagram принцеси Євгенії

Минулого разу, нагадаємо, ми бачили принцесу Беатріс у середині вересня. Вона взяла участь у благодійному дні BGC Group, збираючи мільйони на добрі справи на згадку про колег BGC, які загинули 11 вересня під час катастрофи в США.