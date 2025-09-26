- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 127
- Час на прочитання
- 2 хв
Після скандалу з їхньою матір’ю: принцеси Євгенія і Беатріс з’явилися разом на публіці
Принцеса опублікувала в Instagram кілька нових фотографій із нового заходу, який відвідала.
Принцеса Йоркська вийшла у світ невдовзі після скандалу, пов’язаного з її матір’ю Сарою Йоркською, з якою припинили співпрацю ціла низка благодійних організацій.
35-річна Євгенія провела захід, присвячений запуску нового проєкту з благодійною організацією The Anti-Slavery Collective, яку вона започаткувала 2017 року разом зі своєю подругою дитинства Джулією де Буанвіль.
Нова кампанія, присвячена фейковій моді, спрямована на інформування людей про зв’язок між фейковою модою та примусовою працею.
«Anti-Slavery Collective працює над проєктом, що показує зв’язок між фейковою модою та примусовою працею. Я була дуже горда провести захід, що збігся з Генеральною Асамблеєю ООН та Тижнем клімату в Нью-Йорку, щоб запустити цей захопливий новий проєкт і пролити світло на цей маловідомий скандал, пов’язаний із правами людини», — написала принцеса у підписі до опублікованих знімків.
На одній зі світлин Євгенія заскочена зі своєю старшою сестрою Беатріс. На зустріч Євгенія приїхала у нюдовому кардигані від Massimo Dutti та спідниці від Max Mara. Вона зібрала волосся в низький пучок, зробила виразний макіяж очей і одягла сережки Sophie Lis із цільного золота з діамантами.
Її сестра Беатріс з’явилася на зустрічі у темній сорочці із вишивкою одного з її улюблених брендів ME+EM.
Минулого разу, нагадаємо, ми бачили принцесу Беатріс у середині вересня. Вона взяла участь у благодійному дні BGC Group, збираючи мільйони на добрі справи на згадку про колег BGC, які загинули 11 вересня під час катастрофи в США.