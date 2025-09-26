Після візиту Гаррі до Києва: принц Вільям поїхав до Балморалу, щоб провести час на самоті з королем Чарльзом

Король Чарльз і принц Вільям / © Associated Press

Принца Уельського заскочили папараці, коли він прибув до аеропорту Абердіна у вівторок після спільного візиту до Саутпорту з принцесою Кейт. Кажуть, що принца Вільяма засмутив візит його молодшого брата Гаррі до України, оскільки сам Вільям неодноразово хотів відвідати країну, але це не є безпечним для спадкоємця британського престолу.

Журнал Hello! повідомляє, що Вільям хоче провести час із батьком Чарльзом наодинці. Батько і син уже третій рік поспіль проводять міні-відпустку в Гайленді, не заплановану в розкладі з високопосадовцями, а призначену для спілкування як монарх і спадкоємець. Король має намір залишитися у резиденції у Шотландії до кінця вересня.

Раніше, нагадаємо, Вільям та Кейт Уельські разом із трьома дітьми відвідували Балморал наприкінці серпня під час шкільних канікул, але на початку вересня принци Джордж, Луї та принцеса Шарлотта повернулися за шкільні парти, а їхні батьки — до виконання своїх королівських обов’язків.

Минулого тижня король Чарльз приїжджав до Віндзора, де разом із королевою Каміллою приймав із державним візитом президента США Дональда Трампа.