Після Чарльза: Зеленського на аудієнції прийняв король Бельгії Філіп

Президент Зеленський все ще перебуває у Європі. Вчора у нього відбулася аудієнція у короля Бельгії Філіпа.

Це вже другий монарх, із яким Володимир Зеленський зустрівся за ці кілька днів своєї поїздки до європейських країн. Першою була зустріч із королем Великої Британії Чарльзом III, про яку ми розповідали раніше. На неї Володимир приїхав у толстовці кольору хакі та таких самих штанях.

Король Чарльз III та Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Так само, як і на зустріч до Чарльза, на зустріч до Філіпа президент України приїхав у неформальному одязі: чорній толстовці з логотипом його ініціативи United24, штанях кольору хакі з кишенями з боків і взутий у руді черевики від бренду Lowa.

Король Бельгії Філіп був у однотонному сірому костюмі, білій сорочці та коричневій краватці в смужку і взутий у чорні туфлі на шнурках.

Володимир Зеленський та король Бельгії Філіп / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, що президент Зеленський передав королю Бельгії Філіппу фрагмент збитого російського літака під час візиту до країни. А українські військові написали на фрагменті слова: "Разом ми переможемо".

А також зібрали для вас добірку кумедних моментів, які трапилися із Зеленським під час його поїздки до Європи.

Володимир Зеленський та король Бельгії Філіп / Фото: Getty Images

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