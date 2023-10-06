Після чуток про розлучення: Шарлін та Альбер знову з'явилися на публіці разом

Журналісти продовжують спекулювати на темі розлучення княгині Шарлін та князя Альбера II, а монакське подружжя продовжує з'являтися на публіці разом, як ні в чому не бувало.

Пара позувала для фотографій із племінницею Альберта, 37-річною Шарлоттою Казіраги, одинадцятою в черзі на престол Монако та дочкою принцеси Кароліни.

Княгиня Шарлін була в білому топі, синьому подовженому жакеті та штанях-кльош, а також взута в туфлі-човники на підборах. Її чоловік Альбер теж одягнув синій піджак, білу сорочку, краватку та світлі штани. Сімейство приїхало на захід, щоб спустити на воду новий катер для морської поліції Монако, який отримав назву "Сент-Джордж".

Нагадаємо, нещодавно княгиня Шарлін повернулася до Монако з Південної Африки, куди їздила у робітничих справах. Також відносно нещодавно княгиня різко висловилася про чутки, які циркулюють про їхнє з Альбером передбачуване розлучення.

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