Після королеви: герцогиня Кембриджська може стати другою жінкою-полковником в історії

Британська монархія покладає великі надії на герцогиню Кембриджську, дружину принца Вільяма, другого в черзі на престол.

Стало відомо, що Гренадерський полк, яким раніше керував принц Ендрю, хоче бачити в особі свого нового полковника Кейт Міддлтон. Високопосадовці полку заявили, що хочуть, щоб 40-річна герцогиня Кейт стала другою жінкою-полковником за всю його 366-річну історію, пише The Times.

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

95-річна королева Єлизавета II знову взяла на себе цю роль за умовчанням після того, як раніше цього місяця вона позбавила принца Ендрю всіх його військових звань через звинувачення в сексуальному насильстві. Герцог Йоркський постане перед судом США 2022 року.

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"Судячи з опитування в рядах, ми всі хотіли б, щоб це була Кейт. Ми всі захоплюємося тим, як вона пристосувалася до життя в королівській сім'ї і як поводиться, здається, вона ніколи не помиляється", - пише Daily Mail.

Зазначимо, роль полковника було повернено Її Величності за умовчанням, але вважається, що високопосадовці хочуть, щоб цю посаду тепер обійняла герцогиня Кембриджська. Ім'я нового полковника мали повідомити сьогодні, але це рішення відкладається. Можливо, тому що королева Єлизавета II ще не ухвалила рішення.

Принц Ендрю / Getty Images

Сформована 1656 року королем Карлом II гренадерська гвардія брала участь майже у всіх великих кампаніях британської армії, включаючи наполеонівську, кримську, англо-бурську, Першу і Другу світові війни. Принц Ендрю успадкував почесну посаду у Гренадерській гвардії від свого батька, герцога Единбурзького, коли той пішов із громадського життя 2017 року.

Принц Філіп / Associated Press

Це була одна із позицій, за яку він тримався, коли вперше відмовився від офіційних обов'язків 2019 року через сексуальний скандал. Але тепер Ендрю втратив свою почесну роль, коли його позбавили військових звань на тлі позову про сексуальні домагання, подані Вірджинією Джуффре в США.

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