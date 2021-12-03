Після маленького конфузу: принц Чарльз з'явився на новому публічному заході

Принц Чарльз не втомлюється виконувати свої королівські обов'язки.
Вчора, 2 грудня у Лондоні, принц Уельський офіційно представив новий кампус Королівського музичного коледжу, створений More Music у Королівському музичному коледжі.
Чарльз із задоволенням послухав, як студентка магістратури із Франції Аполлін Кху зіграла на заході на клавесині, а також поспілкувався із флейтисткою Емі Гіллен під час офіційного відкриття.
Цього разу принц Чарльз з великою цікавістю спостерігав за тим, що відбувається, і не нудьгував, як буквально кілька днів тому на Барбадосі.
Принц Уельський, нагадаємо, відвідував острів, який відмовився від монархії та став окремою від Співдружності державою. Під час офіційної церемонії спадкоємець трона на кілька секунд заплющив очі та задрімав, а відео опублікувало видання Daily Mail. Видання припустило, що принц Чарльз відчував наслідки тривалого перельоту та чотиригодинної різниці в часі, коли церемонія розпочиналася о 23:30 за місцевим часом або о 3:30 за британським часом.
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