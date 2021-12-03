Після маленького конфузу: принц Чарльз з'явився на новому публічному заході

Принц Чарльз не втомлюється виконувати свої королівські обов'язки.

Вчора, 2 грудня у Лондоні, принц Уельський офіційно представив новий кампус Королівського музичного коледжу, створений More Music у Королівському музичному коледжі.

Принц Чарльз / Getty Images

Чарльз із задоволенням послухав, як студентка магістратури із Франції Аполлін Кху зіграла на заході на клавесині, а також поспілкувався із флейтисткою Емі Гіллен під час офіційного відкриття.

Цього разу принц Чарльз з великою цікавістю спостерігав за тим, що відбувається, і не нудьгував, як буквально кілька днів тому на Барбадосі.

Принц Чарльз / Getty Images

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Принц Уельський, нагадаємо, відвідував острів, який відмовився від монархії та став окремою від Співдружності державою. Під час офіційної церемонії спадкоємець трона на кілька секунд заплющив очі та задрімав, а відео опублікувало видання Daily Mail. Видання припустило, що принц Чарльз відчував наслідки тривалого перельоту та чотиригодинної різниці в часі, коли церемонія розпочиналася о 23:30 за місцевим часом або о 3:30 за британським часом.

Принц Чарльз і Сандра Мейсон на Барбадосі / Getty Images

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