Після "расистського скандалу": кронпринцеса Вікторія зробила рідкісний коментар про принцесу Кейт

Минулого тижня кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель провели день із Кейт та Вільямом Уельськими під час свого візиту до Великої Британії.

Якщо Омід Скобі, автор книжки "Фінал" про життя членів королівської родини, стверджує, що принцеса Кейт та сама "королівська расистка", яка цікавилася кольором шкіри принца Арчі, сина Меган і Гаррі, коли він ще не народився, то принцеса Вікторія навряд чи погодиться з цією думкою.

Розповідаючи про поїздку до Британії Дженні Александерссон із шведської газети Aftonbladet, кронпринцеса Вікторія сказала: "Це завжди весело. У нас багато спільного, і це дуже природно зустрітися. Вони (Кейт і Вільям) хороші люди, які багато роблять для своєї країни. Ми обмінюємося думками та ідеями та поділяємо безліч інтересів", — сказала принцеса, пише express.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Фото: Associated Press

Нагадаємо, шведська спадкова принцеса вирушила до Великої Британії разом зі своїм чоловіком принцом Даніелем. Вони провели низку заходів і навіть приєдналися до Кейт та Вільяма, щоб подивитися Королівську естрадну виставу в Королівському Альберт-голі.

Принц і принцеса Уельські з кронпринцесою Вікторією та кронпринцем Даніелем / Фото: Associated Press

Читайте також: