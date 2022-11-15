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Після скандального виходу князя: Альбер II та його дружина Шарлін відвідали спортивний захід

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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694
Час на прочитання
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Після скандального виходу князя: Альбер II та його дружина Шарлін відвідали спортивний захід

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Князь Монако Альбер II періодично виходить у світ зі своєю дружиною княгинею Шарлін, з якою вони виховують двох дітей – принцесу Габріеллу та принца Жака.

Нещодавно разом подружжя відвідувало міжнародний тестовий матч Autumn Nations Series між Францією та Південною Африкою на стадіоні "Велодром" у Марселі.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images
Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Княгиня була одягнена в чорні штани зі шкіри і подовжене чорне пальто. У руках Шарлін тримала мобільний телефон, на шиї у неї був шарфик уболівальника, лаконічна зачіска та макіяж на обличчі завершували образ. Альберт II також був у шарфику та пальті, він сидів на трибунах, коли Шарлін до нього підійшла.

Потім князівське подружжя заскочили вже разом сидячи на трибунах. Альбер про щось говорив із Шарлін, а вона мовчки слухала.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images
Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно князь зустрічався зі своїми позашлюбними дітьми, а до преси потрапили фотографії. Княгиня Шарлін, у якої тільки-но почав відновлюватися психологічний стан, ймовірно, була не дуже рада цій зустрічі.

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Дата публікації
Перегляди
694
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