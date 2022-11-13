Після скандалу з титулами: королева Маргрете II вперше з'явилася на публіці із синами та невістками

Члени данської королівської сім'ї зібралися сьогодні в Мерії, щоб відсвяткувати 50-річчя царювання королеви Маргрете ІІ на троні.

Це вперше королева Маргрете II зібрала публічно своїх синів – кронпринца Фредеріка та принца Йоахіма з дружинами після того, як оголосила про своє рішення позбавити дітей молодшого сина титулів від 1 січня 2023 року.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

У мерії Копенгагена відбувся офіційний обід з нагоди церемонії ссвяткування 50-річчя королеви Маргрете ІІ на престолі. Винуватиця урочистості з'явилася на балконі мерії в малиновому костюмі та капелюшку, на грудях у неї була пришпилена брошка у вигляді квітки, у вухах – квіткові сережки, а на плечі висіла сумка на ремінці-ланцюжку.

Кронпринцеса Мері прибула на прийом у синьому пальті, під яким була синя сукня-міді в білу цятку, вона підібрала туфлі-човники в тон аутфіту і одягла бордовий обідок на голову. У руках у принцеси був шкіряний клатч та рукавички.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

Принцеса Марі, дружина принца Йоахіма, була в чорному жакеті з бантом на талії та білих штанях. Вона також тримала в руках маленький клатч та рукавички. Обидві принцеси зібрали волосся у зачіски, зробили макіяж і доповнили образи сережками.

Раніше ми розповідали, що принцеса Мері підтримала королеву Маргрете II у питанні титулів для онуків і припустила, що це питання якось може торкнутися і її власних дітей і потрібно бути до цього готовими.

Принцеса Марі та принц Йоахім / Фото: Getty Images

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