Після заяви про розлучення: сина принцеси Анни заскочили за фліртом із знаменитою ведучою

Фотографи зазнімкували Пітера на кінних перегонах Royal Ascot.

Всього кілька днів тому стало відомо, що старший онук королеви Єлизавети Пітер Філіпс і його дружина Отем розійшлися. Оголосила пара про своє розлучення ще в лютому 2020 року, а тепер, після врегулювання всіх фінансових аспектів, нарешті завершили шлюборозлучний процес.

Але вже сьогодні на перегонах Royal Ascot 43-річного Пітера сфотографували в компанії нової жінки. Супутницею виявилася 43-річна журналістка і телеведуча Наталі Пінкхем, яка є близькою подругою його сестер Зари Тіндалл і принцеси Євгенії.

Пітер Філіпс і Наталі Пінкхем / Getty Images

Пара багато сміялася, активно вболівала за коней на перегонах і багато дружньо базікала. Варто відзначити, що Наталі офіційно одружена з Оуайном Волбеффом — лондонським бізнесменом. У пари двоє дітей. Але на Royal Ascot його сьогодні не було.

Пітер Філіпс і Наталі Пінкхем / Getty Images

Поява Пітера на перегонах — перший офіційний вихід на публіку після заяви про закінчення шлюборозлучного процесу. Зі своєю дружиною Отем він познайомився 2003 року під час Гран-прі в Монреалі. Через кілька років вони оголосили про заручини, а потім обвінчалася у Віндзорському замку 17 травня 2008 року. У пари двоє дітей — 10-річна Саванна і 9-річна Айла. Від кінця 2019 року Пітер і Отем живуть окремо. Ініціатором розлучення виступила Отем, заявивши, що "нещасна в шлюбі" і хоче переїхати на батьківщину до Канади.

Пітер Філіпс і його дружина Отем / Associated Press

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Royal Ascot 2021 (22 фото)

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