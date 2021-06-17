Після заяви про розлучення: сина принцеси Анни заскочили за фліртом із знаменитою ведучою

Фотографи зазнімкували Пітера на кінних перегонах Royal Ascot.
Всього кілька днів тому стало відомо, що старший онук королеви Єлизавети Пітер Філіпс і його дружина Отем розійшлися. Оголосила пара про своє розлучення ще в лютому 2020 року, а тепер, після врегулювання всіх фінансових аспектів, нарешті завершили шлюборозлучний процес.
Але вже сьогодні на перегонах Royal Ascot 43-річного Пітера сфотографували в компанії нової жінки. Супутницею виявилася 43-річна журналістка і телеведуча Наталі Пінкхем, яка є близькою подругою його сестер Зари Тіндалл і принцеси Євгенії.
Пара багато сміялася, активно вболівала за коней на перегонах і багато дружньо базікала. Варто відзначити, що Наталі офіційно одружена з Оуайном Волбеффом — лондонським бізнесменом. У пари двоє дітей. Але на Royal Ascot його сьогодні не було.
Поява Пітера на перегонах — перший офіційний вихід на публіку після заяви про закінчення шлюборозлучного процесу. Зі своєю дружиною Отем він познайомився 2003 року під час Гран-прі в Монреалі. Через кілька років вони оголосили про заручини, а потім обвінчалася у Віндзорському замку 17 травня 2008 року. У пари двоє дітей — 10-річна Саванна і 9-річна Айла. Від кінця 2019 року Пітер і Отем живуть окремо. Ініціатором розлучення виступила Отем, заявивши, що "нещасна в шлюбі" і хоче переїхати на батьківщину до Канади.
Читайте також: Трапляється і в монарших сім'ях: топ-5 королівських розлучень