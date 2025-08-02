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Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг оголосили про заручини: який вигляд має каблучка майбутньої королівської нареченої
У п’ятницю син принцеси Анни — Пітер Філліпс — оголосив про свої заручини з дитячою медсестрою Гаррієт Сперлінг.
47-річний Пітер освідчився 45-річній Гаррієт, подарувавши їй приголомшливу каблучку, яка, за словами співзасновника 77 Diamonds Тобіаса Кормінда, «здається, є з позачасовим трилогічним дизайном, ймовірно, з центральним овальним або круглим діамантом або кам’яним огранювання», пише журнал People.
«Хоча для точної оцінки знадобиться більш чітке зображення і знання походження, аналогічний дизайн з діамантами порівнянної якості та розміру, виготовлений у 77 Diamonds, зазвичай оцінюється приблизно в 10 000 фунтів стерлінгів, а остаточна ціна відображає індивідуальний вибір огранювання, каратності та майстерності виготовлення.
Нагадаємо, Пітер, син принцеси Анни та її першого чоловіка, капітана Марка Філіпса, раніше був одружений з Отемом Келлі від 2008 до 2021 рік. Колишнє подружжя має дві дочки: 14-річну Саванну та 13-річну Айлу.
А Гаррієт належить до знатного англійського роду, будучи нащадком родини Кураж, яка заснувала знамениту пивоварню Courage Brewery. Вона також має дочку на ім’я Джорджія.
Пітер і Гаррієт вперше постали перед публікою в якості пари в травні 2024 року на змаганнях з бадмінтону та кінних перегонах у Глостерширі.
Нагадаємо, ми згадували, яким було перше королівське весілля Пітера Філліпса.