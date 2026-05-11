Пітер Філліпс та його наречена Гаррієт Сперлінг з дітьми вирушили на сімейну прогулянку

Пітер Філліпс і Харрієт Сперлінг / © Associated Press

Син принцеси Анни був помічений територією Бадмінтон-парку в Глостерширі, насолоджуючись сімейним відпочинком лише за місяць до його весілля з Гаррієт Сперлінг, яке відбудеться 6 червня цього року, вже менше, ніж за місяць.

48-річний Пітер був одягнений у штани верблюжого кольору, смугасту сорочку та сонцезахисні окуляри, а його майбутня дружина Гаррієт мала неймовірний вигляд у білій сорочці з рюшами Wiggy Kit, синіх широких джинсах Meandem та взута у бордові кеди Adidas. Також на обличчі у Гаррієт були окуляри від сонця від бренду Finlay.

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / © Associated Press

«Вони мають такий закоханий вигляд, такі ніжні, тримаються за руки і притискаються одне до одного із сяйливими усмішками. Було чудово бачити, як вони насолоджуються заходом всією родиною разом із Саванною та Айлою (дітьми Пітера від першого шлюбу), лише за кілька тижнів до їхнього весілля», - розповіло джерело журналу Hello! , який і поділився знімками пари.

Раніше ми розповідали докладніше про те, хто така майбутня невістка принцеси Анни – Гаррієт Сперлінг, яку вже дуже скоро ми побачимо у весільній сукні на першому наступного літа королівському весіллі.

