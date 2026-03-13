Пітер Філліпс зі своєю нареченою Гаррієт Сперлінг з'явився на перегонах у Четнемі

Зара та Майк Тіндалл, Гаррієт Сперлінг та Пітер Філліпс / © Associated Press

Сьогодні Зара Тіндалл і її чоловік Майк були помічені з Пітером Філіпсом і його нареченою Гаррієт Сперлінг на іподромі Челтнема.

Зара та Майк Тіндалл, Гаррієт Сперлінг та Пітер Філліпс / © Associated Press

Гаррієт Сперлінг, яка від серпня 2025 року заручена з Пітером Філліпсом мала приголомшливий вигляд в картатому довгому пальті від Suzannah London, яке вона доповнила аксесуарами нейтральних відтінків, включаючи чорний капелюх від JT Millinery і чоботи від Penelope, що пасують за кольором. Пітер був одягнений у картатий кавовий костюм-трійку, світлу сорочку і синю краватку, а також був у капелюсі і взутий у замшеві руді туфлі. День тому схожий образ демонстрував на перегонах чоловік його сестри Зари - Майк Тіндалл.

Зара та Майк Тіндалл, Гаррієт Сперлінг та Пітер Філліпс / © Associated Press

Зара Тіндал також змінила образ і цього дня постала на публіці у винному пальті з тонким поясом на талії, блакитній водолазці, рукавичках зі шкіри та високих чоботях з гострими носами на підборах. В руках вона тримала сумку з бахромою і підібрала капелюх із пір'ям схожого відтінку.

Майк Тіндалл і його дружина Зара в інші дні перегонів у Челтнемі / © Getty Images