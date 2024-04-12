Пів століття з однією зачіскою: про що говорить вибір принцеси Анни

Королівська принцеса і єдина дочка королеви Єлизавети II – Анна – все життя носить одну й ту саму зачіску.

Такі зачіски були популярні у 60-х та 70-х роках, але досі вона залишається улюбленою для принцеси Анни.

Експертка із зачісок Justmylook Гейлі Вокер, вважає, що зачіска "вулик" — це "сміливий вибір", зроблений королівською принцесою. В інтерв'ю express вона пояснила:

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

"Навіщо лагодити те, що не зламано? Легко укладена зачіска принцеси Анни була основним елементом її зовнішності, і багато жінок досі носять об'ємну зачіску. За іронією долі, незважаючи на те, що вона скромна особистість, начіс — це сміливий вибір, можливо, що відбиває її вольовий, працьовитий та незалежний характер”.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

У цьому матеріалі ми показували вам фото принцеси Анни різних років і те, який вигляд мала її зачіска тоді.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

А також згадували, чому королева Камілла не змінює укладання понад сорок років.

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