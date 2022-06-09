"Плакала разом із журналісткою": Катя Осадча дала інтерв'ю польському каналу

Ведуча показала свою чорно-білу світлину і поділилася, про що вона розповіла польській пресі.

Катя Осадча розповіла у дописі в Instagram, що вона сьогодні дала інтерв'ю польському телебаченню, в якому розповіла про реалії війни в Україні, про пошуки зниклих та те, як українці допомагають одне одному.

"Щоразу, коли я розповідаю все, що відбувається в Україні, всі історії нашого пошуку і допомоги людей одне одному, як об’єднаний народ, і, як всі ми боремося за свободу і це не просто слова - це смерті людей, щоразу приходить більше усвідомлення…

Коли ти щодня живеш в справах, допомагаєш, вирішуєш, крутишся нонстоп, немає часу поринати в роздуми. Але щоразу такі інтерв’ю накривають новим усвідомленням жаху…", - написала Катя.

Катя Осадча / Фото: Instagram Каті Осадчої

Осадча зазначила, що під час інтерв'ю вона згадала маленького Олександра, який загинув, тікаючи на човні від росіян. Вона та журналістка не могли стримати сліз від цієї згадки.

"Сьогодні згадала Сашка, маленького нашого ангела, який не дістався берега човном, тікаючи від окупантів і плакали разом з журналісткою…

Плачу від того, яка несправедливість все це і чому діти мають залишатися без батьків, чому батьки мають залишатися без ніг, чому наші люди залишаються без житла… Це усвідомлення - нестерпний біль всередині і сльози течуть самі собою…" – поділилася Осадча.

Ведуча також запитала у фоловерів, як вони вгамовують біль?

Читайте також: