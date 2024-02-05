Плани на День Валентина: стало відомо, де проведуть його Меган та Гаррі

Цього року подружжя вирушить у поїздку до Канади – цілком особливу для їхньої родини країну.

Поїздка пари намічена в рамках роботи герцога Сассекського на "Іграх непокорених", а точніше не на самих "Іграх" та на заході, присвяченому майбутнім змаганням, які цього року пройдуть у Канаді.

Меган і Гаррі на Invictus Games у Дюссельдорфі / Фото: Getty Images

У Ванкувері Гаррі та Меган проведуть кілька днів від 14 до 16 лютого. Це зовсім особливе місто для пари, перш ніж відмовитися від своїх королівських обов'язків 2020 року, герцог та герцогиня Сассекські провели невелику відпустку із сином Арчі на острові Ванкувер.

Після циклів "Ігор непокорених" у Лондоні (2014), Орландо (2016), Торонто (2017), Сіднеї (2018), Гаазі (коли COVID -19 переніс захід на 2022 рік) та Дюссельдорфі (2023) змагання знов відбудуться у Канаді 2025 року.

Також "Ігри" у Торонто 2017 року стали першим публічним заходом для Меган та Гаррі.

Принц Гаррі і Меган Маркл на "Іграх" у Торонто 2017 року / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували, який вигляд має підвал у будинку Сассекських за 17 мільйонів доларів у Монтесіто.

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