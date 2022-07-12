Плани на літо: герцогиня Кейт розповіла, як вони проводять канікули з дітьми

У трьох дітей Кейт та Вільяма починаються літні канікули. Як же проведуть літо принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї?

Зазвичай під час літніх канікул герцог та герцогиня Кембриджські з дітьми їдуть із Лондона до свого заміського будинку в Норфолку, Анмер Холл. Там троє дітей пари мають змогу багато часу проводити на природі.

Якось у рідкісному інтерв'ю подкасту "Щаслива мама, щаслива дитина" у лютому 2020 року герцогиня Кейт описала щасливе дитинство своїх дітей так: "я зі своєю родиною на вулиці у сільській місцевості, і ми всі брудні". Охоче віримо, що саме так зазвичай Джордж, Шарлотта та Луї проводять свої канікули.

Цілком ймовірно, що сім'я також поїде до Шотландії, коли королева Єлизавета вирушить до свого маєтку Балморал на літні канікули у серпні та вересні.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям з дітьми / Фото: Getty Images

Або вони можуть вирушити на карибський острів Мюстік, який так любила сестра королеви принцеса Маргарет. Як пише People, Маргарет назвала його "єдиним місцем, де я можу розслабитися".

Це літо стане особливим для трьох дітей пари, тому що вже з вересня вони, найімовірніше, вирушать до нової школи, адже королівське подружжя планує переїзд до Віндзора і вже знайшли потрібний будинок.

У Лондоні принц Джордж і принцеса Шарлотта відвідували школу Thomas's Battersea, вона неподалік їхнього будинку в Кенсінгтонському палаці. Але вже з наступного тижня Кейт та Вільям рідко з'являтимуться на публіці, оскільки вони поїдуть з Лондона разом з дітьми, а значить виконуватимуть свої королівські обов'язки рідше.

Кейт і Вільям із сином Джорджем на Вімблдоні / Фото: Getty Images

Минулого тижня, нагадаємо, Кейт та Вільям взяли з собою на Вімблдонський тенісний турнір принца Джорджа. До речі, за два тижні принцу Джорджу виповниться 9 років, ймовірно, варто чекати на нове портретне фото майбутнього короля, авторства його мами Кейт.

Принц Джордж / Фото: Associated Press

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