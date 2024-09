Плани на осінь: стало відомо, коли ми побачимо принцесу Уельську на публіці

Людина відповідатиме за комунікації, керуватиме планами щодо заходів Їхніх Королівських Високостей і підтримуватиме реалізацію комунікаційних стратегій для просування їх ключових проєктів.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Associated Press

Принц Вільям минулого тижня вже поступово повернувся до роботи, відвідавши виставку "Безпритульність: переосмислення" у галереї Саатчі в Лондоні.

Тим часом у новому звіті The Sunday Times йдеться, що принцеса Уельська поки що не планує з'являтися на публіці. У її планах відвідати Кенотаф в Вайтхоллі на Національній службі пам'яті у листопаді, а також відвідати свій щорічний концерт Together at Christmas, який транслюється на телебаченні з Вестмінстерського абатства напередодні Різдва.

Кейт та Вільям з дітьми прибули на різдвяний концерт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, літні канікули Кейт, Вільям і троє їхніх дітей провели в Анмер-голі, а потім вирушили до шотландського маєтку Балморал.

Офіційно дату повернення принцеси Кейт до офіційних обов'язків поки що не визначено, і очікується, що 42-річна принцеса не відвідає церемонію вручення премії Earthshot Prize у листопаді разом зі своїм чоловіком.

Кейт і Вільям на церемонії премії Earthshot / Фото: Associated Press

