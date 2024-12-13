Плани на Різдво: принцеса Євгенія проведе свята не лише з королівською родиною

Принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк приєднаються до королівської родини під час різдвяного сезону в Сандрінгемі.
Відомо, що деякий час принцеса Йоркська проведе з родиною в маєтку Сандрінгем – приватній зимовій резиденції британського монарха, а потім планує вирушити до Каліфорнії та провести залишок новорічних канікул з принцом Гаррі, його дружиною Меган Маркл та їхніми дітьми.
Як кажуть джерела, наразі принцеса Євгенія шукає можливість збалансувати свої плани. Можливо, їй доведеться скоротити візит до Сандрінгема для цього.
"Гаррі та Меган запросили Євгенію і Джека приєднатися до них у Каліфорнії під час свят. Для Євгенії це дуже складна позиція, оскільки її також запросили до Сандрінгема", – каже джерело в коментарі Express.co.uk. Принцеса Йоркська планує відвідати Каліфорнію перед Новим роком, щоб її сини Август та Ернест могли провести час зі своїми кузенами – Арчі та Лілібет.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Кейт і Вільям відвідають різдвяну службу в церкві Святої Марії Магдалини в маєтку Сандрінгем. Після служби вони, найімовірніше, повернуться до свого будинку в Норфолку, Анмер-гол, щоб провести свята з сім'єю Міддлтонів.
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