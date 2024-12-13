Плани на Різдво: принцеса Євгенія проведе свята не лише з королівською родиною

Принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк приєднаються до королівської родини під час різдвяного сезону в Сандрінгемі.

Відомо, що деякий час принцеса Йоркська проведе з родиною в маєтку Сандрінгем – приватній зимовій резиденції британського монарха, а потім планує вирушити до Каліфорнії та провести залишок новорічних канікул з принцом Гаррі, його дружиною Меган Маркл та їхніми дітьми.

Джек Бруксбенк і принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Як кажуть джерела, наразі принцеса Євгенія шукає можливість збалансувати свої плани. Можливо, їй доведеться скоротити візит до Сандрінгема для цього.

"Гаррі та Меган запросили Євгенію і Джека приєднатися до них у Каліфорнії під час свят. Для Євгенії це дуже складна позиція, оскільки її також запросили до Сандрінгема", – каже джерело в коментарі Express.co.uk. Принцеса Йоркська планує відвідати Каліфорнію перед Новим роком, щоб її сини Август та Ернест могли провести час зі своїми кузенами – Арчі та Лілібет.

Принцеса Євгенія з синами Августом та Ернестом / Фото: Instagram принцеси Євгенії

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кейт і Вільям відвідають різдвяну службу в церкві Святої Марії Магдалини в маєтку Сандрінгем. Після служби вони, найімовірніше, повернуться до свого будинку в Норфолку, Анмер-гол, щоб провести свята з сім'єю Міддлтонів.

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