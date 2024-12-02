Плани на Різдво: Сара Йоркська розповіла, як балує своїх онуків

У герцогині Йоркської Сари четверо онуків і вона чекає з нетерпінням на Різдво, щоб потішити їх всіх подарунками.

65-річна Сара є бабусею для синів принцеси Євгенії – Августа та Ернеста, а також для дітей її старшої дочки Беатріс – Сієнни та Крістофера, хоча хлопчик і є не рідним онуком для Сари, вона дарує йому подарунки нарівні з іншими онуками.

Сара Йоркська з онуком — сином принцеси Євгенії / Фото: Instagram принцеси Євгенії

"Бабусі існують для того, щоб балувати своїх онуків, чи не так? Я набиватиму їх панчохи солодощами, іграшками та частуваннями. Думаю, я так само схвильована, як і вони", — розповіла Сара про свої різдвяні плани в інтерв'ю Hello!.

Сара розповіла, що любить купувати подарунки заздалегідь та планувати наперед. Як цей процес відбувається, вона розповіла докладніше.

"Я помічаю речі, які, на мою думку, сподобаються їм протягом року, і купую. Щороку я також люблю робити особливі дрібнички для ялинки кожного з онуків", — каже герцогиня.

Сара Йоркська каже, що планує провести різдвяні та новорічні свята зі своєю родиною, а також сподівається зустрітись із друзями. Минулого року, нагадаємо, Сара відвідала різдвяну службу із королівською родиною у Сандрінгемі.

Сара Йоркська у Сандрінгемі 2023 року / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, чи запросили до Сандрінгема на Різдво принца Гаррі та Меган Маркл.

Читайте також: