Плани на Різдво: стало відомо, чим займуться герцогиня Кейт та принц Вільям

Вже наступного місяця шанувальники подружжя Кембриджів очікують побачити нову листівку королівської пари на честь Різдва.

Західні ЗМІ повідомляють, що цього року королева Єлизавета II планує провести свята у Сандрінгемі, як це робила завжди за винятком 2020 року, коли спалахнула пандемія. Герцогиня Кейт та принц Вільям запрошені королевою на святковий обід у Сандрінгемі.

І хоча плани самої Єлизавети II ще офіційно не озвучені та не підтверджені, раніше повідомлялося, що монархиня налаштована провести зимові канікули там, де робила це завжди. І цього року, до речі, вперше без свого чоловіка принца Філіпа.

Королева Єлизавета II / Associated Press

До речі, якщо ви раптом хочете написати листа до палацу і отримати відповідь від герцога та герцогині Кембриджських, у нас є для вас інструкція, як це зробити правильно.

Кейт та Вільям / Associated Press

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