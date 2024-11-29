Плани на Різдво: стало відомо, де проведуть свята Кейт та Вільям Уельські

Принцеса Уельська Кейт ухвалила важливе рішення щодо планів на Різдво після виснажливих одинадцяти місяців боротьби з раком.
Стало відомо, що Кейт та Вільям Уельські проведуть Різдво у Сандрінгемі разом зі своїми трьома дітьми – принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.
Святкові плани принцеси раніше були невідомі, але джерело у палаці повідомило, що Кейт вирішила поступово повертатися до виконання королівських обов'язків і має намір провести святковий сезон із королівською родиною в Сандрінгемі, пише The Mirror.
Повідомляється, що король Чарльз ІІІ дуже радий, що сім'я возз'єднається на святковий період. Відомо, що свята включатимуть різдвяну вечерю, святкування святвечора та різдвяну церковну службу у церкві Святої Марії Магдалини.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про традиції Віндзорів, яких вони дотримуються на Різдво.
А також показували, як Віндзорський замок вже прикрасили до Різдва.
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