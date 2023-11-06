Плани на Різдво: стало відомо, де проведуть свято Меган та Гаррі

Від моменту свого виходу з королівської родини на початку 2020 року герцог і герцогиня Сассекські всі три Різдва провели в Каліфорнії.

Торік король Чарльз запросив принца Гаррі та його дружину Меган Маркл провести різдвяні свята у Сандрінгемі, але пара відмовилася.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Цього року Сасекські скоріш за все знову проведуть Різдво у Каліфорнії. Через ворожнечу зі старшими членами королівської сім'ї пара вважає за краще залишитися в своєму будинку в США з двома дітьми на період свят.

За словами королівської експерткм Кеті Ніколл, ймовірність того, що Гаррі та Меган проведуть це Різдво у Великій Британії, "нульова", пише express.

"Гаррі звикає до каліфорнійського Різдва. Я не думаю, що це Різдво буде якимось іншим. Стосунки з його родиною дуже натягнуті. Він не розмовляє зі своїм братом. Він майже не розмовляє зі своїм батьком. Здається, він насолоджується своїм каліфорнійським життям і всім, що дає йому цей спосіб життя", – каже експертка. "Каліфорнія — його дім, його діти ростуть, занурені у свою культуру, розмовляють з американським акцентом і насолоджуються Днем Подяки перед Різдвом. Я думаю, що саме так ми побачимо їх знову цього року".

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що принцеса Кейт збере королівських родичів на третій різдвяний концерт, але Сассекських навряд чи на нього запросять.

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