Плани на ювілей: стало відомо, як відсвяткує 40-річчя принц Гаррі

15 вересня герцог Сассекський святкує день народження і це перша кругла дата, яку він не розділить зі своїми королівськими родичами, з якими ворогує.

Видання Hello! розкрило плани принца Гаррі на цей день. Повідомляється, що він відсвяткує день народження вечіркою для сім'ї та друзів у Монтесіто, в їхньому з Меган Маркл будинку, де вони живуть від 2020 року зі своїми дітьми – принцом Арчі та принцесою Лілібет. Пізніше Гаррі планує провести деякий час в оточенні кількох найближчих друзів у горах на природі.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Принц неодноразово розповідав про те, що любить проводити час зі своєю родиною на свіжому повітрі. Сімейні велопрогулянки, піші походи із собаками, пляжний відпочинок та обіди у вузькому колі друзів – ось як любить нині проводити час принц Гаррі.

Треба сказати, що його старший брат принц Вільям робить те саме зі своєю сім'єю. Днями, нагадаємо, принц та принцеса Уельські поділилися відео свого сімейного відпочинку в Норфолку, а принцеса Кейт повідомила чудову новину про те, що її профілактичну хіміотерапію завершено.

Принцеса Уельська з дітьми та чоловіком Вільямом / Фото: Getty Images

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