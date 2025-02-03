Планують подорож: стало відомо, де відсвяткують річницю весілля Чарльз і Камілла

У квітні король Чарльз та королева Камілла відсвяткують 20-ту річницю від дня свого весілля.
Стало відомо, що цей день вони проведуть в Італії, але це буде зовсім не романтична подорож.
У квітні у короля Чарльза та королеви Камілли планується перша поїздка за кордон цього року. Чотириденна поїздка включатиме аудієнцію у Папи та відвідування Сікстинської капели.
Візит Їх Королівських Величностей здійснюватиметься за дорученням Міністерства закордонних справ та у справах Співдружності з метою зміцнення відносин між Римом та Лондоном після Brexit, повідомляє express.co.uk.
Нагадаємо, для Чарльза та Камілли річниця їхнього весілля тепер не лише святковий день, а й день скорботи. Саме цього дня, 9 квітня 2021 року, помер батько Чарльза — принц Філіп, герцог Единбурзький.
Напередодні річниці їхнього весілля ми показували вам миле відео з весілля короля Чарльза та королеви Камілли.
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