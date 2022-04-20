Планують святкування 9 травня: окупанти анонсували ходу «Безсмертного полку» у Маріуполі

У розгромленому росіянами Маріуполі маріонеткова адміністрація планує святкувати 9 травня.

Виявляється, у Маріуполі є не лише "призначений" окупантами мер державний зрадник із забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Костянтин Іващенко, а й його заступник — Вікторія Калачова.

Остання повідомила російську пресу, що в Маріуполі 9-го травня планують святкувати "День Перемоги". У місті, де вже не залишилося жодного не пошкодженого російськими снарядами будинку, колаборанти планують ходу "Безсмертного полку".

Державна зрадниця Вікторія Калачова — член забороненої проросійської партії ОПЗЖ, яка у минулому була керівницею модельної агенції «Нефертіті Моделс», заявила:

"Безумовно, відбудеться... Маріупольці дуже чекають на цей захід»

Вона додала, що «Безсмертний полк» – «найголовніший і найпатріотичніший захід, який має відбутися цього року на 9 Травня».

Ми ж сподіваємось, що до 9 травня у Маріуполі вже не залишиться представників окупаційної адміністрації, а акцію "Безсмертний полк" вони зможуть провести, наприклад, у Лук'янівському СІЗО.

Ось цього заходу справді всі, не лише Маріупольці, дуже чекають.

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