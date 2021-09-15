Їй сьогодні 49: як змінилася зовнішність іспанської королеви Летиції

Королівські особи часто лягають на стіл пластичного хірурга, щоб підкоригувати свою зовнішність. Вони не менше зірок сяють на червоних доріжках, урочистих заходах і світських прийомах. Сьогодні іспанська королева-консорт святкує 49-річчя. Дивимося, як змінювалася її зовнішність за роки, що вона заміжня за королем Філіпом VI.
Складно сяяти перед камерами фотографів, якщо комплексуєш через горбинку на носі, яка колись була у королеви Летиції. Багато хто, можливо і не знає, що, ще працюючи журналісткою та ведучою на телебаченні Летиція Ортіс не заробляла стільки, щоб мати змогу зробити собі пластичну операцію. І, до речі, саме в цю Летицію з горбинкою на носі і закохався спадковий іспанський принц Феліпе.
На їхньому весіллі 2004 року ніс майбутньої королеви був все ще з горбинкою. Однак незабаром Летиція зробила ринопластику, а палац прокоментував це так: "У королеви почалися проблеми з диханням через вроджене викривлення носової перегородки, і довелося звернутися за допомогою до лікаря". Однак на корекції форми носа Летиція не зупинилася.
Більше палац жодного разу не коментував зміни, які були очевидні на обличчі Летиції. Хірурги, які роздивлялися фотографії королеви різних років і порівнювали їх, кажуть, що крім ринопластики вона змінювала повіки, робила корекцію носогубних складок гіалуроновими філерами, і не один раз, а також робила ліпофілінг — введення власного жиру для збільшення обсягу вилиць.
Ще одна процедура, якою Її Величність не нехтує — ін'єкції ботулотоксину. На лобі у королеви зморшок немає, а ось "гусячі лапки" вона не прибирає. Також є думка, що після народження двох дітей і двічі грудного вигодовування королева робила мамопластику. До того ж, якщо порівняти фотографії Летиції до весілля і зараз, очевидно, що її груди стали більшими, а от розмір одягу не змінився.
У будь-якому разі королева Летиція нітрохи не зіпсувала свою зовнішність візитами до лікаря. У свої 49 років вона має чудовий вигляд!
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