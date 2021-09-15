Їй сьогодні 49: як змінилася зовнішність іспанської королеви Летиції

Королівські особи часто лягають на стіл пластичного хірурга, щоб підкоригувати свою зовнішність. Вони не менше зірок сяють на червоних доріжках, урочистих заходах і світських прийомах. Сьогодні іспанська королева-консорт святкує 49-річчя. Дивимося, як змінювалася її зовнішність за роки, що вона заміжня за королем Філіпом VI.

Складно сяяти перед камерами фотографів, якщо комплексуєш через горбинку на носі, яка колись була у королеви Летиції. Багато хто, можливо і не знає, що, ще працюючи журналісткою та ведучою на телебаченні Летиція Ортіс не заробляла стільки, щоб мати змогу зробити собі пластичну операцію. І, до речі, саме в цю Летицію з горбинкою на носі і закохався спадковий іспанський принц Феліпе.

Королева Летиція / Getty Images

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На їхньому весіллі 2004 року ніс майбутньої королеви був все ще з горбинкою. Однак незабаром Летиція зробила ринопластику, а палац прокоментував це так: "У королеви почалися проблеми з диханням через вроджене викривлення носової перегородки, і довелося звернутися за допомогою до лікаря". Однак на корекції форми носа Летиція не зупинилася.

Летиція і Феліпе в день свого весілля / Getty Images

Більше палац жодного разу не коментував зміни, які були очевидні на обличчі Летиції. Хірурги, які роздивлялися фотографії королеви різних років і порівнювали їх, кажуть, що крім ринопластики вона змінювала повіки, робила корекцію носогубних складок гіалуроновими філерами, і не один раз, а також робила ліпофілінг — введення власного жиру для збільшення обсягу вилиць.

Феліпе, Летиція і королева Софія / Associated Press

Королева Софія і Летиція / Associated Press

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Ще одна процедура, якою Її Величність не нехтує — ін'єкції ботулотоксину. На лобі у королеви зморшок немає, а ось "гусячі лапки" вона не прибирає. Також є думка, що після народження двох дітей і двічі грудного вигодовування королева робила мамопластику. До того ж, якщо порівняти фотографії Летиції до весілля і зараз, очевидно, що її груди стали більшими, а от розмір одягу не змінився.

Королева Летиція / Getty Images

Пластика королеви Летиції / Associated Press

У будь-якому разі королева Летиція нітрохи не зіпсувала свою зовнішність візитами до лікаря. У свої 49 років вона має чудовий вигляд!

Пластика королеви Летиції / Associated Press

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Пластика іспанської королеви Летиції (10 фото)

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