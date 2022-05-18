Платиновий тур розпочався: принц Чарльз та герцогиня Камілла прилетіли до Канади

Принц Чарльз та його дружина Камілла прилетіли до Канади з триденним візитом, який триватиме від 17 до 19 травня.

Офіційна церемонія зустрічі королівського подружжя відбулася в будівлі Конфедерації в Сент-Джонсі, Ньюфаундленді та Лабрадорі — першій зупинці у Чарльза та Камілли у турі, приуроченому до платинового ювілею королеви Єлизавети II.

"Я і моя дружина з найбільшою повагою починаємо наш візит на ці рідні землі, на яких жили і про які дбали корінні народи — корінні народи, метиси та інуїти — протягом тисячоліть", — сказав у своїй промові принц Уельський.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

Принц також зазначив, як королева Єлизавета II захоплюється Канадою та канадським народом, пише Royal Central. А також подякував канадцям за те, що вони відкривають свої будинки для тих, хто шукає притулку від конфліктів у всьому світі, мабуть, натякаючи, зокрема, і на Україну.

"Оскільки ми виходимо з пандемії COVID-19, мені здається особливо доречним, що темою платинового ювілею, що об'єднує, є святкування людей і "служіння" — служіння сім'ї, суспільству і країні.

"Якщо можна так сказати, це відноситься до того, що робить Канаду такою особливою і чим я і моя сім'я так захоплюємося в цій країні. Це проявляється в щоденних актах доброти у спільнотах, великих і малих — від узбережжя до узбережжя — з боку працівників охорони здоров'я та служб екстреного реагування, вчителів, громадських лідерів, військовослужбовців та ветеранів. Це демонструють багато канадців, які відкрили свої будинки для тих, хто шукає притулку від конфліктів у всьому світі. Це проявляється у рішучості Канади бути силою добра у нашому світі”.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

Чарльз і Камілла були дуже тепло зустрінуті натовпами людей, прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і високопоставленими лідерами груп корінних народів.

Герцогиня Камілла була одягнена у світле пальто та капелюх з хутром, а в руках тримала маленьку сумку Chanel. Принц був у синьому костюмі у дрібну клітинку, сорочці та краватці.

Під час першої зупинки спадкоємець трону познайомився з франко-манітобанською художницею Розмарі Пелокін, яка показала йому свої валяні канадські вовняні скульптури Чарльза та її Величності королеви Єлизавети II. Чарльзу, схоже, дуже сподобалися роботи.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

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