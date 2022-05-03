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Платиновий ювілей: королівський акаунт опублікував нове "фото дня" Єлизавети II на честь її 70-річного царювання

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Платиновий ювілей: королівський акаунт опублікував нове "фото дня" Єлизавети II на честь її 70-річного царювання

Королева Єлизавета II / Associated Press

Вчора в Instagram акаунті королеви Єлизавети II анонсували цікаву акцію напередодні святкування платинового ювілею.

Починаючи від учорашнього дня і щодня протягом наступних 70 днів у блогу королеви публікуватимуть "фото дня", кожне з яких представлятиме один із років 70-річного правління Її Величності.

Королева Єлизавета II / © Associated Press
Королева Єлизавета II / Associated Press

Сьогодні у блогу опублікували нове фото із королівського архіву. Знімок зроблено 1992 року. Її Величність зустрічається з німецькими школярами під час прогулянки з президентом доктором Ріхардом фон Вайцзекером у Берліні після проходження через Бранденбурзькі ворота.

"1992 року Бетті Бутройд була обрана першою жінкою на посаду спікера Палати громад. Протягом наступних 70 днів, коли ми відраховуватимемо час до святкування #PlatinumJubilee Celebration Weekend, ми публікуватимемо фото дня королеви, кожне з яких представляє рік 70 років Її Величності", — йдеться у підписі під знімком.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з'явилися побоювання щодо того, чи зможе королева Єлизавета II вийти на балкон Букінгемського палацу та помахати рукою підданим, що знаменуватиме фінал святкування її платинового ювілею правління.

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