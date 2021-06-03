Платиновий ювілей правління: королева Єлизавета II готується до масштабного свята

Наступного року королева Єлизавета II відсвяткує платиновий ювілей на троні. І швидше за все, продовжить царювати далі.

2 червня 2022 року королева святкуватиме 70-річчя своєї служби на престолі і вже повідомляється, що у всьому Сполученому Королівстві буде з цієї нагоди кілька вихідних днів.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Єлизавета II зійшла на престол 6 лютого 1952 року, коли їй було лише 25 років, після раптової смерті її батька, короля Георга VI, але її коронація була відкладена на 16 місяців через жалобу. Коронація Єлизавети II відбулася 2 червня 1953 року в Вестмінстерському абатстві і вперше таке подія транслювалася на телебаченні. На честь річниці цієї події палац ділився новим знімком королеви в її офіційному акаунті в Instagram.

У середу, 2 червня, Букінгемський палац оголосив про те, що від 2 до 5 червня 2022 року на британців чекають святкові вихідні у зв'язку з ювілеєм монархині. Заходи будуть включати в себе Trooping the Colour (щорічне публічне свято на честь дня народження королеви), служба в День Подяки в соборі Святого Павла, Дербі в Епсом-Даунс, живий концерт під назвою "Платинова вечірка в палаці", Великий ювілейний обід і Платиновий ювілейний конкурс. "Ці вихідні нададуть можливість спільнотам по всій Великій Британії зібратися разом, щоб відсвяткувати цю історичну віху", — заявили в палаці, пише People.

Напередодні в червні 2022 року королева Єлизавета і члени королівської сім'ї здійснять поїздку країною, щоб взяти участь в різних заходах, присвячених цій історичній події.

Королева Єлизавета II на відкритті парламенту в Палаті лордів в Лондоні / Getty Images

Це буде вперше, коли королева Єлизавета II відсвяткує ювілей правління без свого чоловіка принца Філіпа, герцога Единбурзького. Він помер 9 квітня 2021 року у віці 99 років, не доживши до свого власного сторічного ювілею лише кілька місяців.

95-річна королева Єлизавета стала монархом, що найтриваліше править в історії Великої Британії у вересні 2015 року, коли вона перевершила свою прапрабабусі королеву Вікторію, яка провела на троні 63 роки і 216 днів.

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Коронація королеви Єлизавети II (8 фото)

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