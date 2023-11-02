"Сукня казкової принцеси": історія романтичного вбрання Діани, в якому вона публічно заснула

Це гламурне та романтичне вбрання отримало позитивний відгук у публіки.
Принцесою Діана Спенсер стала 1981 року, після того, як вийшла заміж за спадкоємця британського престолу. Протягом багатьох наступних років у цьому статусі вона намагалася експериментувати зі стилем одягаючи джинси, вечірні мінісукні та елегантні приталені костюми. Але на початку шляху Діана співпрацювала здебільшого лише з кількома британськими дизайнерами, які ексклюзивно створювали для неї вбрання відповідно до моди 80-х років.
Одним із них був британський бренд Bellville Sassoon. Вона мала близько 70 образів від цієї марки, а також досить тісно з ним співпрацювала, під час їхнього створення, висловлюючи свої побажання.
У той час життя вона була ще дуже молодою і любила носити вбрання в романтичному стилі. Серед суконь, що бурхливо обговорювали, було вбрання з тонкого легкого шифону, яке вона одягла 4 листопада 1981 року на виставку "Розкіш Гонзаги", що відбулася в Музеї Вікторії та Альберта. Вбрання було з опущеною лінією плеча, пишною спідницею та рюшею на декольте, прикрашеною бантами.
Сукню також прикрашав малюнок на тканині пастельних відтінків у вигляді листя та срібляста аплікація. На талії його доповнював пояс зі стрічки блакитного відтінку. Образ вона доповнила чокером із перлів, браслетом та діамантовими сережками, а ось у руці тримала клатч.
Вбрання отримало назву "сукня казкової принцеси" через його фасон і відгук підданих, які були зачаровані Уельською в ньому.
"Ми назвали її "сукня казкової принцеси", тому що отримали багато листів про неї, особливо від дітей, які вважали, що саме такий вигляд має мати казкова принцеса. Діані сподобалася ця сукня - вона відповідала її романтичному почуттю", - говорив про неї Девід Сасун, дизайнер бренду Bellville Sassoon.
Але окрім враження, яке справила сукня, була в ньому ще одна причина для обговорення - Діана у ній заснула. Кадр, на якому принцеса опустила голову на заході та заплющила очі, один з найвідоміших її знімків.
Але не варто думати, що Діані було нудно на заході, адже насправді причиною стомлюваності була вагітність. Наступного дня після її гламурного виходу у світ, 5 листопада 1981 року, Букінгемський палац офіційно оголосив, що принцеса Діана і тодішній принц Чарльз чекають на первістка. Ймовірно, вона була на другому місяці вагітності.
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