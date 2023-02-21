Племінниці принцеси Діани – сестри Спенсер – продефілювали на показі у Лондоні

Сестри Спенсер не пропускають показів Лондонського тижня моди. А іноді й самі у них беруть участь.

Леді Амелія та леді Еліза Спенсери брали участь у показі Josh Birch Jones – наймолодшого члена Британської ради моди, який представив свою колекцію осінь-зима 2023 у Dartmouth House дебютувавши на лондонському подіумі.

Леді Амелія мала неймовірний вигляд у смарагдово-зеленій сукні з паєтками на одне плече та розрізом збоку. Її ансамбль доповнювали срібні босоніжки на підборах із ремінцями, а її світлі локони були зібрані в низький пучок. На обличчі дівчина мала насичений макіяж з акцентом на очі.

Леді Амелія та Еліза Спенсери / Фото: Getty Images

Її сестра-близнючка леді Еліза сяяла в чорній сукні до підлоги з накидкою, прикрашеною яскравими стразами. І була взута у чорні босоніжки. Локони Елізи також були прибрані з обличчя в низький хвіст, а на обличчі був такий самий макіяж. У обох сестер був світлий манікюр та педикюр.

У Instagram леді Амелія поділилася кількома відео та показала, як дефілювала подіумом. А також запостила відео фінального виходу до публіки разом із дизайнером.

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