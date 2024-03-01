Племінниця королеви Єлизавети II стала вдовою: причина смерті її 45-річного чоловіка шокувала родину

Розслідування виявило причину смерті Томаса Кінгстона, чоловіка члена королівської родини леді Габріелли.

Старший коронер Глостершир Кеті Скерретт підтвердила виданню People, що "Причиною смерті стала травма голови". За даними The Telegraph, Кінгстон покінчив життя самогубством у будинку своїх батьків у Котсуолдсі в неділю. Йому було 45 років.

Повідомляється, що Кінгстон пообідав зі своїми батьками, перш ніж його батько вивів собак на прогулянку. Після повернення батька, Томаса вже не було в будинку, — сказав Скеррет.

Королева Камілла і король Чарльз III з Габріеллою Віндзор і Томасом Кінгстоном / Фото: Getty Images

У повідомленні кореспондента Sky News Дена Вайтгеда в соцмережі X йдеться, що Скерретт повідомила, що Кінгстон "був знайдений у замкненому флігелі з травмою голови — на місці події було знайдено пістолет".

Розслідування продовжиться, а в заяві сім'ї його смерть називають "великим шоком". Про смерть Кінгстона було оголошено у вівторок, 27 лютого. Спочатку передбачалося, що вона не розглядається як підозріла.

Габріелла Віндзор і Томас Кінгстон / Фото: Getty Images

Король Чарльз III та королева Камілла також зробили заяву та направили свої "сердечні думки" леді Габріеллі, яка залишилася вдовою у віці 42 років. Леді Габріелла Віндзор — двоюрідна племінниця покійної королеви Єлизавети II та єдина дочка принца Майкла Кентського. Вона вийшла заміж за Тома Кінгстона 18 травня 2019 року. За кілька днів до смерті її чоловіка вони разом з'являлися у світському суспільстві.

Читайте також: