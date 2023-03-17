Племінниця принцеси Діани заінтригувала знімком напередодні свого весілля

Леді Амелія Спенсер незабаром вийде заміж за Грега Маллета, з яким заручена з липня 2020 року.

Племінниця принцеси Діани (дочка її брата Чарльза) — леді Амелія Спенсер, опублікувала в Instagram фото, на якому зазнімкована з коханим Грегом Маллеттом і в підписі написала, що до весілля залишилося зовсім небагато часу.

Леді Амелія Спенсер та її наречений Грего Маллетт / Фото: Instagram.com/gregmallett

"Недовго..." — підписала вона знімок, на якому гладить долонею по щоці свого коханого, а позує пара на тлі гірського хребта.

Одягнена дівчина в красиву золотисту максісукню, а її біляве волосся зібране у високий хвіст.

Леді Амелія Спенсер народилася в Лондоні в липні 1992 року і з'явилася на світ разом із сестрою-близнючкою леді Елізою. Це дочки Чарльза, 9-го графа Спенсера, брата принцеси Діани та його першої дружини Вікторії Ейткен. У дівчат є старша сестра Кітті Спенсер, яка вийшла заміж у липні 2021 року, а також молодший брат Луї.

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