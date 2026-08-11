Племінник короля Чарльза влаштувався на свою першу роботу: чим він займається

Джеймс Уесекський / © Getty Images

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Повідомляється, що молодший брат леді Луїзи Віндзор цього літа влаштувався на роботу в маєтку Сандрінгем, що належить його дядькові, королю Чарльзу. Джеймса останні кілька тижнів бачили за кермом тракторів на території маєтку.

Передбачається, що 18-річний юнак допомагає на фермі в Сандрінгемі, тому що влітку йому не потрібно закінчувати навчання. Розмір його літньої зарплати невідомий. Джеймс, син принца Едварда і герцогині Софі, в даний час чекає на результати іспитів A-level.

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Джеймс Уесекський і його мама герцогиня Софі / © Getty Images

Співробітник маєтку розповів газеті The Sun про нову роботу Джеймса. Він сказав: «Всі так звикли бачити Джеймса тільки в ошатному одязі і в колі сім'ї на різдвяних і великодніх заходах, що мені довелося двічі перевірити ще раз побачене. Він може бути племінником короля, але він більш ніж щасливий забруднити руки і попрацювати на совість. Керувати тракторами на околицях Сандрінгема — непросте завдання, яке потребує довгих годин роботи. Але неважливо, наскільки ти багатий, вміння добре працювати з юних років завжди знадобиться. Король відомий своєю любов'ю до сільської місцевості, і дуже пишається тим, що молоді члени королівської сім'ї поділяють його любов».

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Незважаючи на те, що Джеймс є членом королівської родини, він, як і його старша сестра леді Луїза, навряд чи виконуватиме посадові обов'язки у королівській родині у майбутньому. Це означає, що його, швидше за все, й надалі бачитимуть лише на великих королівських заходах, таких як парад Trooping the Colour, церковна служба у великодню неділю та щорічна різдвяна прогулянка Сандрінгемом.

Джеймс Уесекський / © Getty Images

Вважається, що Едвард та Софі завжди були сповнені рішучості прищепити своїм дітям хорошу трудову етику, що, можливо, пояснює, чому Джеймс влаштувався на літню роботу.

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