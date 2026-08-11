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Племінник короля Чарльза влаштувався на свою першу роботу: чим він займається
Син принца Едварда та герцогині Софі - Джеймс Уесекський - отримав роботу в маєтку Сандрінгем.
Повідомляється, що молодший брат леді Луїзи Віндзор цього літа влаштувався на роботу в маєтку Сандрінгем, що належить його дядькові, королю Чарльзу. Джеймса останні кілька тижнів бачили за кермом тракторів на території маєтку.
Передбачається, що 18-річний юнак допомагає на фермі в Сандрінгемі, тому що влітку йому не потрібно закінчувати навчання. Розмір його літньої зарплати невідомий. Джеймс, син принца Едварда і герцогині Софі, в даний час чекає на результати іспитів A-level.
Співробітник маєтку розповів газеті The Sun про нову роботу Джеймса. Він сказав: «Всі так звикли бачити Джеймса тільки в ошатному одязі і в колі сім'ї на різдвяних і великодніх заходах, що мені довелося двічі перевірити ще раз побачене. Він може бути племінником короля, але він більш ніж щасливий забруднити руки і попрацювати на совість. Керувати тракторами на околицях Сандрінгема — непросте завдання, яке потребує довгих годин роботи. Але неважливо, наскільки ти багатий, вміння добре працювати з юних років завжди знадобиться. Король відомий своєю любов'ю до сільської місцевості, і дуже пишається тим, що молоді члени королівської сім'ї поділяють його любов».
Незважаючи на те, що Джеймс є членом королівської родини, він, як і його старша сестра леді Луїза, навряд чи виконуватиме посадові обов'язки у королівській родині у майбутньому. Це означає, що його, швидше за все, й надалі бачитимуть лише на великих королівських заходах, таких як парад Trooping the Colour, церковна служба у великодню неділю та щорічна різдвяна прогулянка Сандрінгемом.
Вважається, що Едвард та Софі завжди були сповнені рішучості прищепити своїм дітям хорошу трудову етику, що, можливо, пояснює, чому Джеймс влаштувався на літню роботу.