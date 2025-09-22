Племінник принцеси Уельської святкує 2-річчя: його батько Джеймс Міддлтон поділився милим фото

Ініго Міддлтон / © Instagram Джеймса Міддлтона

Реклама

На честь цієї події його батько Джеймс опублікував зворушливу фотографію у своєму Instagram, де його син зображений в обіймах із їхнім собакою на зеленому лужку на тлі красивої веселки. Ініго одягнений у блакитну футболку та темно-сині шорти, на ньому також смугасті шкарпетки.

«З днем народження, Ініго. Ми любимо тебе так сильно, як ти любиш Мейбл… і це дуже багато. І Елла також сьогодні передає привіт», — написав щасливий батько.

Ініго Міддлтон / © Instagram Джеймса Міддлтона

Імовірно фотографію було зроблено неподалік будинку Джеймса та його дружини Алізе Тевене в Беркширі.

Реклама

Схоже, у свої два роки Ініго перейняв від батька любов до собак.

Нагадаємо, раніше в середині вересня Джеймс Міддлтон вітав свою дружину з четвертою річницею їхнього весілля і показував неопубліковані раніше фотографії. Ми також дізналися, що Алізе йшла до вівтаря у білій весільній сукні своєї свекрухи Керол Міддлтон.