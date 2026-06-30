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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
1 хв

Племінниці принцеси Діани у стильних літніх луках приїхали на Вімблдон

Леді Амелія Спенсер та леді Еліза Спенсер відвідали другий день Вімблдонського тенісного турніру.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Леді Амелія Спенсер та леді Еліза Спенсер

Леді Амелія Спенсер і леді Еліза Спенсер / © Getty Images

У Всеанглійському клубы лаун-тенісу та крокету дівчата з'явилися у легких літніх образах. Леді Амелія одягла жилет кольору деніму та короткі шорти, поєднуючи вбрання з кремовими мюлями на підборах та маленькою сумкою в тон. Її біляве волосся було розпущене, на обличчі був макіяж, на шиї кольє з блакитного каміння і сережки з такими самими каменями у вухах.

Її сестра леді Еліза приїхала на турнір у білому лляному жилеті і таких самих білих штанах, вона взула двокольорові туфлі з гострим носком та застібкою та доповнила образ більшого розміру сумкою, кольє, як у сестри, тільки із зеленим камінням, сережками та світлим манікюром. Її волосся також було розпущене, а макіяж на обличчі легкий у натуральних відтінках.

Леді Амелія Спенсер та леді Еліза Спенсер / © Getty Images

Леді Амелія Спенсер та леді Еліза Спенсер / © Getty Images

Племінниці принцеси Діани мило позували перед фотографами, які працюють на цьому тенісному турнірі.

Нагадаємо, вчора в перший день Вімблдону спортивні змагання відвідав Девід Бекхем з мамою, а також акторка Айла Фішер та ведучі Аманда Голден та Ешлі Робертс.

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Айла Фішер / © Getty Images

Айла Фішер / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
37
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