Племінниці принцеси Діани з’явилися в розкішних образах на балу

Леді Еліза та леді Амелія Спенсер / © Getty Images

Доньки графа Чарльза Спенсера та моделі Вікторії Ейткен сяяли в розкішних сукнях та ефектних прикрасах, прибувши на 68-й щорічний світський захід, що відбувався в австрійській столиці.

Леді Еліза вибрала золоту сукню без бретельок, яку поєднувала з високими білими рукавичками та мініатюрною білою сумкою, а також золотими гостроносими туфлями на підборах. У неї на шиї була розкішна прикраса з синім камінням і такі самі сережки були у вухах.

А її сестра леді Амелія продемонструвала дуже елегантний образ у блискучій срібній сукні, доповненій чорними високими рукавичками та чорною сумкою в руках. Вона додала до образу кольє-чокером з діамантами та смарагдом, і підібрала такі самі сережки до тону.

Обидві дівчини уклали волосся в гладкі зачіски з проділом посередині і сяяли, позуючи перед камерами фотографів, що зібралися.

Раніше сестри-близнючки відвідували британську прем'єру фільму «Буремний перевал» минулого тижня у Лондоні та з'явилися на заході з сумками від улюбленого бренду принцеси Уельської.