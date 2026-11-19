Шарлотта Казірагі з синами / © Getty Images

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На заході Шарлотта з'явилася зі своїми синами, Рафаелем та Бальтазаром. Одягнена Шарлотта була в чорну сукню-футляр довжини до коліна із щільної фактурної тканини від Chanel, на подолі якої були об'ємні скульптурні атласні троянди, що щільно обрамляють нижній край сукні.

Взула Казіраги чорні туфлі-слінгбеки із закритим носком та відкритою п'ятою на стійкому підборі. Темне волосся її було гладко зачесане назад і прикрашене великим темно-червоним оксамитовим бантом. До тону банту підібрано довгі акцентні сережки-підвіски насиченого червоного кольору з пензликами, а також зроблений червоний манікюр.

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Шарлотта Казірагі з синами / © Getty Images

Шарлотту заскочили саме в той момент, коли вона, схоже, робила селфі з синами.

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У Соборі Святого Миколая Шарлотта Казіраги сиділа поруч зі своїм братом П'єром Казірагі. Також захід відвідали княгиня Шарлін, її чоловік князь Альбер II та їхні діти – 11-річні принц Жак та принцеса Габріелла.

Шарлотта Казірагі та П'єр Казірагі / © Getty Images

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