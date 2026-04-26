Племінниця принцеси Діани повторила образ Енн Гетевей 20-річної давності

Леді Кітті Спенсер та Енн Гетевей / © Getty Images

Леді Кітті обрала для світського виходу сукню, яка була ніби відсиланням до образу акторки Енн Гетевей, яка зіграла у фільмі одну з головних ролей, на прем'єрі першої частини фільму двадцять років тому.

На Кітті була червона сукня на бретельках від Dolce & Gabbana, що нагадує сукню, яку зірка фільму Енн Гетевей одягла на прем'єру оригінального фільму «Диявол носить Prada» у Нью-Йорку 19 червня 2006 року.

Леді Кітті Спенсер / © Getty Images

Сукня Кітті відрізнялася корсетним ліфом, довгою спідницею-«русалкою», що спадає ззаду, і квадратним вирізом на декольте. Сукня Гетевей 2006 року також мала схожий виріз та силует.

Енн Гетевей на прем'єрі 2006 року / © Getty Images

Щодо молодших сестер-близнючок Кітті — Амелії та Елізи, вони обрали для прем'єри чорні сукні від Zuhair Murad, прикраси від бренду Garrard та сумочки від Roger Vivier.

Леді Амелія, Кітті та Еліза Спенсери / © Getty Images

Нагадаємо, головна зірка фільму - Меріл Стріп - продемонструвала на прем'єрі стрічки стильний лук від Prada, який перегукувався з її персонажем у фільмі - Мірандою Прістлі.